Сколько дней будут отдыхать казахстанцы в августе 2026 года

В августе 2026 года жителей Казахстана ждут 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе. Дополнительных праздничных выходных в последний месяц лета не будет.
Это связано с тем, что с 2026 года День Конституции официально перенесен на 15 марта, а 30 августа больше не является государственным праздником.
Таким образом, при пятидневной рабочей неделе в августе будет 21 рабочий день и 10 выходных.
Для тех, кто работает по шестидневной рабочей неделе, август будет состоять из 26 рабочих и 5 выходных дней.
Дополнительные праздничные выходные в августе не предусмотрены.
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