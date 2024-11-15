Подросток залез на вагон ради фото: опекуна оштрафовали в Костанае

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области привлек к административной ответственности опекуна подростка, получившего тяжелые травмы после поражения электрическим током на железной дороге.
Как установил суд, мужчина, являясь опекуном несовершеннолетнего 2010 года рождения, не исполнил обязанности по воспитанию и обеспечению безопасности ребенка.
Инцидент произошел 25 июня около 21:00 на территории Южного железнодорожного парка станции Костанай. Подросток решил сделать фотографию, поднялся на вагон поезда, находившийся под контактным проводом, и получил удар электрическим током.
В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения, в том числе ожоговый шок III степени с поражением около 60% поверхности тела , а также ушибленные раны носа и языка.
В судебном заседании опекун полностью признал свою вину и пояснил, что воспитывает племянника после смерти его матери.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 127 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и назначил ему штраф в размере 43 250 тенге.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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