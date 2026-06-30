Ударило током на крыше вагона: в Костанае расследуют ЧП с подростком





По данным АО «НК «ҚТЖ» – Костанайское отделение, 25 июня 2026 года около 21:55 на станции Костанай Южный подросток 2010 года рождения поднялся на крышу грузового вагона, где получил поражение электрическим током от контактной сети.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу. По информации медиков, у него диагностированы термические ожоги около 50% поверхности тела.

В отделе полиции на транспорте на станции Костанай сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

«Отделом полиции на транспорте на станции Костанай по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит», — сообщили в транспортной полиции. КТЖ обратилось к родителям: одна ошибка на железной дороге может стоить ребенку жизни

В Костанайском отделении КТЖ в очередной раз призвали родителей усилить контроль за детьми и напомнили, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Специалисты просят не допускать игр вблизи путей и объяснять детям, что подъем на вагоны и другие опасные развлечения могут привести к трагическим последствиям.

Закредитованным казахстанцам предложили новый механизм помощи Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана рассматривает возможность внедрения механизма товарного кредита для граждан,...