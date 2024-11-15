КТЖ обратилось к родителям: одна ошибка на железной дороге может стоить ребенку жизни





В АО «НК «ҚТЖ» – Костанайское отделение призвали родителей уделить особое внимание безопасности детей во время летних каникул и не допускать их игр вблизи железнодорожных путей.

Железнодорожники отмечают, что именно в период каникул увеличивается количество несчастных случаев с участием несовершеннолетних. Дети и подростки нередко используют железную дорогу для прогулок и игр, не осознавая, что она является зоной повышенной опасности.

По словам специалистов, такие развлечения могут привести к тяжелым травмам или гибели. Кроме того, подобные действия создают угрозу безопасности движения поездов, пассажиров и сохранности перевозимых грузов.

Читайте также: Ударило током на крыше вагона: в Костанае расследуют ЧП с подростком.

В КТЖ напоминают, что самой распространенной причиной травматизма остается переход железнодорожных путей в неустановленных местах, нахождение на путях, а также попытки забраться на вагоны.

О трагических последствиях подобных поступков свидетельствуют реальные случаи. Так, 30 июня 2020 года на станции Костанай Северный подросток 2005 года рождения поднялся на крышу грузового вагона и получил смертельную электротравму. Врачи почти два месяца боролись за его жизнь, однако 26 августа 2020 года подросток скончался в реанимации от полученных ожогов и их осложнений.

Железнодорожники призывают родителей не оставлять детей без присмотра возле объектов железнодорожной инфраструктуры и регулярно напоминать им правила безопасности.

Переходить железнодорожные пути необходимо только по специально оборудованным переходам, пешеходным мостам, тоннелям или настилам, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Кроме того, категорически запрещается:

подниматься на крыши вагонов и перелезать через автосцепки;

пролезать под стоящими вагонами;

переходить пути перед близко идущим поездом;

использовать наушники и мобильные телефоны при переходе через железнодорожные пути;

находиться детям на железной дороге без сопровождения взрослых.

«Не проходите равнодушно мимо шалостей детей вблизи железной дороги. Помните, что железная дорога — не место для детских игр», — обращаются к жителям региона специалисты Костанайского отделения АО «НК «ҚТЖ».

В компании подчеркивают, что соблюдение элементарных правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье детей и предотвратить трагедии.