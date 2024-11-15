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До +45 градусов: синоптики предупредили о сильной жаре и грозах в Казахстане

— Сегодня, 11:30
Изображение для новости: До +45 градусов: синоптики предупредили о сильной жаре и грозах в Казахстане

pixabay.com


На большей части Казахстана в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозами.

На западе страны местами возможны град и шквалистый ветер. В то же время на востоке, юге, юго-западе и в центральных регионах осадки не прогнозируются.

Несмотря на дожди, жаркая погода сохранится практически по всей территории республики. Днем температура воздуха в большинстве регионов составит от +33 до +40 градусов .

На юге и юго-западе страны столбики термометров могут подняться до +45 градусов, что соответствует критериям сильной и очень сильной жары.



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