До +45 градусов: синоптики предупредили о сильной жаре и грозах в Казахстане

На большей части Казахстана в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозами.
На западе страны местами возможны град и шквалистый ветер. В то же время на востоке, юге, юго-западе и в центральных регионах осадки не прогнозируются.
Несмотря на дожди, жаркая погода сохранится практически по всей территории республики. Днем температура воздуха в большинстве регионов составит от +33 до +40 градусов .
На юге и юго-западе страны столбики термометров могут подняться до +45 градусов, что соответствует критериям сильной и очень сильной жары.
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