До +45 градусов: синоптики предупредили о сильной жаре и грозах в Казахстане





На большей части Казахстана в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозами.

На западе страны местами возможны град и шквалистый ветер. В то же время на востоке, юге, юго-западе и в центральных регионах осадки не прогнозируются.

Несмотря на дожди, жаркая погода сохранится практически по всей территории республики. Днем температура воздуха в большинстве регионов составит от +33 до +40 градусов .

На юге и юго-западе страны столбики термометров могут подняться до +45 градусов, что соответствует критериям сильной и очень сильной жары.

Подросток залез на вагон ради фото: опекуна оштрафовали в Костанае Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области привлек к административной ответственности опекуна подростка, получившего...

За день в Костанае произошло сразу три пожара Сразу три пожара произошли за день в Костанае и пригороде. Во всех случаях обошлось без...

За сутки в Костанайской области сгорели внедорожник и микроавтобус В Костанайской области за два дня произошло два возгорания автомобилей. В обоих случаях обошлось без...