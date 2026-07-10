В Казахстане дали отсрочку новым правилам по охране труда





Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана предложило перенести сроки вступления в силу новых Правил обучения и проверки знаний в области безопасности и охраны труда.

Как сообщили в ведомстве, такое решение принято после поступивших обращений работодателей, обучающих организаций и представителей экспертного сообщества.

Напомним, приказ министра труда от 30 мая 2026 года № 223 предусматривает изменение порядка обучения и проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда. Документ вводит новые требования к учебным центрам, определяет порядок формирования их перечня, а также устанавливает отдельный алгоритм подготовки для некоторых категорий специалистов.

Изначально новые правила должны были вступить в силу 12 июля 2026 года , однако теперь Министерство предлагает перенести эту дату на 1 января 2027 года.

До вступления документа в силу ведомство планирует продолжить обсуждение новых требований с работодателями, профсоюзами, бизнес-сообществом и другими заинтересованными сторонами. По итогам консультаций при необходимости в нормативные акты будут внесены изменения.

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