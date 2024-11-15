За сутки в Костанайской области сгорели внедорожник и микроавтобус





В Костанайской области за два дня произошло два возгорания автомобилей. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Первый пожар произошел днем 8 июля на 77-м километре автодороги Костанай – Карабутак в районе Беимбета Майлина. Загорелся внедорожник Toyota Land Cruiser. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям оперативно ликвидировали пожар.

Утром 9 июля еще один автомобиль загорелся в городе Тобыл. На этот раз огонь охватил микроавтобус Mercedes, оборудованный газобаллонной установкой. Сообщение о происшествии поступило утром, а уже в 9:17 пожар был полностью ликвидирован.

По информации ДЧС Костанайской области, в обоих случаях погибших и пострадавших нет.

В МЧС напоминают автовладельцам о необходимости своевременно проходить техническое обслуживание транспортных средств, регулярно проверять исправность электропроводки и газобаллонного оборудования, а также всегда иметь в автомобиле исправный огнетушитель.

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