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За день в Костанае произошло сразу три пожара

— Сегодня, 12:00
пожар

pixabay.com


Сразу три пожара произошли за день в Костанае и пригороде. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Первое сообщение поступило на пульт службы 112 после возгорания кровли частного жилого дома в Костанае. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали огонь. На месте происшествия также работали сотрудники полиции, специалисты газовой и электроснабжающей служб, а также бригада скорой медицинской помощи.

Еще один пожар произошел в дачном обществе «Колос». На одном из участков загорелась сухая трава. Огонь уничтожил растительность на площади 200 квадратных метров, а также 10 метров ограждения . По информации ДЧС, дачники пытались самостоятельно остановить распространение огня, однако окончательно ликвидировать возгорание удалось только прибывшим пожарным.

Третий пожар произошел вечером в центральной части Костаная, недалеко от пересечения улиц Каирбекова и Гоголя. Возгорание возникло в подвале двухэтажного здания, принадлежащего частному предпринимателю. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в электрощите. Огонь перекинулся на мебель и отделку помещения. На место были направлены несколько пожарных расчетов, которые полностью ликвидировали возгорание в 23:08.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что во всех трех происшествиях никто не пострадал.



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