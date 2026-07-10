Костанай: пока одни едут на пляж, другие по 20 минут сидят в раскаленном автобусе





Пока одни едут на пляж, другие по 20 минут сидят в раскаленном автобусе. Отдыхающие перекрывают дорогу к дачам у «Мишутки».

В разгар летнего сезона дорога к дачным обществам в районе пляжа «Мишутка» становится настоящим испытанием для дачников. Автомобили отдыхающих, припаркованные вдоль проезжей части, настолько сужают дорогу, что движение практически останавливается.

Проблема возникает не только в выходные, но и в будние дни. В заторах оказываются как автомобили дачников, так и дачные автобусы. По словам жителей, пассажирам, среди которых в основном пенсионеры, нередко приходится по 15–20 минут находиться в автобусе, пока водитель пытается проехать между припаркованными машинами. В жару, когда температура воздуха достигает +35 градусов, такое ожидание становится особенно тяжелым.

Дачники говорят, что из-за хаотичной парковки отдыхающих добраться до своих участков становится все сложнее. Единственная дорога к дачным обществам оказывается частично заблокированной, а общественный транспорт вынужден двигаться буквально по сантиметрам.

Жители надеются, что проблему удастся решить с помощью организации парковки или дополнительных мер по регулированию движения. По их мнению, дорога к дачным обществам должна оставаться свободной не только для легковых автомобилей, но и для общественного транспорта, который ежедневно перевозит десятки людей.

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