30 человек погибли в ДТП в Костанайской области с начала года





30 человек погибли и 751 получил травмы в дорожно-транспортных происшествиях на территории Костанайской области за первые шесть месяцев этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших сократилось на четыре человека, а количество пострадавших — на двадцать.

По данным полиции, основными причинами аварий остаются превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков, несоблюдение дистанции, непредоставление преимущества пешеходам, управление автомобилем в состоянии опьянения и невнимательность участников дорожного движения.

ЖЕНИС БИСЕМБАЕВ, начальник управления административной полиции ДП Костанайской области:

«Превышение установленной скорости движения, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение дистанции, управление транспортом в состоянии опьянения, а также невнимательность участников дорожного движения. Только в результате выезда на полосу встречного движения в текущем году погибло 10 человек.»

С начала года полицейские выявили почти 138 тысяч нарушений правил дорожного движения . Более 55 тысяч из них связаны с превышением скорости. Также зарегистрировано свыше 700 случаев управления транспортом в состоянии опьянения, 188 выездов на встречную полосу, а 29 человек привлечены к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем после лишения водительских прав.

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