Дело № 1091 — Летальные ДТП, пресечение ОПГ, новая схема интернет-мошенников-видео

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30 человек погибли и 751 получил травмы в дорожно-транспортных происшествиях на территории Костанайской области за...

В Костанайской области сохраняется жаркая погода. По прогнозу синоптиков, утром и днем на западе и...

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