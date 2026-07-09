Звонок «бывшего начальника» едва не стоил пенсионерке 2,5 млн тенге





В Костанае сотрудники полиции совместно с работниками АО «Народный Банк Казахстана» предотвратили крупное интернет-мошенничество и помогли пенсионерке сохранить 2,5 миллиона тенге.

Инцидент произошел 2 июля во время оперативно-профилактического мероприятия Hi-Tech. Сотрудники банка обратили внимание на клиентку, которая собиралась перевести крупную сумму на зарубежный счет, и сообщили об этом в городское управление полиции.

На место прибыли сотрудники отдела по противодействию киберпреступности. Выяснилось, что женщина действовала по указаниям мошенников. По их просьбе она сняла с депозита 2,5 миллиона тенге , обменяла деньги на доллары США и готовилась отправить их на банковский счет в Турции.

Как установили полицейские, злоумышленники связались с пенсионеркой через WhatsApp, представившись ее бывшим руководителем. Используя обман, они убедили женщину выполнить все их указания.

Благодаря внимательности сотрудников банка и оперативным действиям полиции перевод удалось вовремя остановить, а деньги вернуть владелице.

Полицейские вновь напоминают жителям: не переводите деньги на так называемые «безопасные» или «резервные» счета. Если вам поступают подобные звонки или сообщения, немедленно прекратите разговор и обратитесь в банк или полицию.

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