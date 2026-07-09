До +40 градусов: Костанайскую область накроет экстремальная жара

В Костанайской области сохраняется жаркая погода. По прогнозу синоптиков, утром и днем на западе и севере региона пройдут дожди с грозами.
Ветер юго-восточный, 9–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 20–25 градусов тепла, днем ожидается 31–36 градусов, а на юге области столбики термометров могут подняться до +40 градусов.
В Костанае осадков не прогнозируется. Ожидается переменная облачность, юго-восточный ветер 3–8 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 21–23 градуса, днем сохранится сильная жара — 34–36 градусов.
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