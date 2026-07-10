Жара губит форель: костанайский рыбовод спасает рыбу от аномальной жары





Аномальная жара стала серьезным испытанием для рыбоводческих хозяйств Костанайской области. Из-за высокой температуры воды в одном из хозяйств недалеко от Костаная начала гибнуть радужная форель.

Рыбовод Куаныш Макубаев занимается разведением рыбы около четырех лет. В 2022 году он арендовал водоем на 49 лет и создал озерное рыбно-товарное хозяйство. Сначала здесь выращивали карпа, а в прошлом году предприниматель начал разводить радужную форель в специальных садках.

Однако нынешнее лето оказалось слишком жарким для этой рыбы. По словам предпринимателя, температура воды поднимается до 24 градусов, тогда как форели необходима более прохладная среда.

КУАНЫШ МАКУБАЕВ, рыбовод:

«В этом году аномальные температуры, жара, вода нагревается до 24 градусов, для нее это очень тяжело, именно для товарной. Молодь еще держится, а именно товарная начинает погибать. Поэтому приходится сажать в бассейн, брать воду, остужать.»

Чтобы сохранить поголовье, рыбоводу приходится пересаживать рыбу в бассейны и охлаждать воду. Пока продукция реализуется только в Костанае и небольшими партиями, однако в дальнейшем предприниматель планирует расширить производство.

В профильной инспекции напоминают, что государство оказывает поддержку рыбоводческим хозяйствам. Предусмотрены субсидии на корма, медикаменты, приобретение техники, а также компенсация части затрат на зарыбление и подготовку биологического обоснования. В 2026 году на эти цели из республиканского бюджета выделено 25 миллионов тенге.

Сегодня в Костанайской области работают около 50 хозяйств, занимающихся выращиванием товарной рыбы.

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