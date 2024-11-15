В Казахстане стартует прием заявлений на образовательные гранты

Казахстанские абитуриенты смогут подать заявления на участие в конкурсе образовательных грантов через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile. Об этом сообщили в АО «Национальные информационные технологии».
В этом году сервис обновили. Теперь система автоматически проверяет данные Национального центра тестирования и определяет, получил ли абитуриент государственный образовательный грант вне конкурса. Если право на грант уже подтверждено, повторно подавать заявление не потребуется — пользователь увидит соответствующее уведомление.
Остальные поступающие смогут оформить заявку в обычном порядке. При наличии льготного статуса его необходимо указать при заполнении заявления, после чего система автоматически проверит информацию.
Подать документы можно через раздел «Образование» на портале eGov.kz или аналогичным способом в мобильном приложении eGov Mobile.
В АО «НИТ» предупредили, что в период приема заявлений из-за высокой нагрузки на сервис будет работать электронная очередь. Пользователям рекомендуют не закрывать и не обновлять страницу во время ожидания, иначе место в очереди будет потеряно. При желании можно подключить SMS-уведомление о приближении своей очереди.
Прием заявлений начнется 13 июля в 09:00 и завершится 20 июля в 18:00.
После подачи документов абитуриенты получат электронную справку об участии в конкурсе в личном кабинете на портале eGov. Результаты конкурса будут опубликованы не позднее 10 августа. Победители получат электронный сертификат о присуждении гранта, а остальные — уведомление с информацией об отказе.
Подросток залез на вагон ради фото: опекуна оштрафовали в Костанае
За день в Костанае произошло сразу три пожара
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.