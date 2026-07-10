Экстремальная жара до +40 накроет Костанайскую область





Синоптики предупреждают жителей Костанайской области о сильной жаре и неблагоприятных погодных явлениях.

По прогнозу, на западе и севере региона ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем местами возможны град и шквалистый ветер.

Ветер юго-восточный 9–14 м/с, днем на западе и севере области его порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 18–23 градуса тепла, днем ожидается 32–37 градусов жары , а на юге области столбики термометров поднимутся до +40 градусов.

В Костанае прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5–10 м/с. Ночью ожидается 20–22 градуса тепла, днем сохранится сильная жара — 35–37 градусов.

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