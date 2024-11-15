Более 265 тысяч девочек в Казахстане бесплатно привились от ВПЧ





Свыше 265 тысяч девочек в Казахстане уже получили первую дозу вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, первую прививку сделали 265,2 тысячи девочек в возрасте от 11 до 13 лет, а 175,1 тысячи уже полностью завершили курс вакцинации.

Только с начала 2026 года первую дозу вакцины получили 51,4 тысячи девочек, вторую — 49,6 тысячи.

Кроме того, с 13 мая 2026 года по поручению Минздрава проводится добровольная вакцинация подростков 14–17 лет, которые ранее не были привиты. За это время первую дозу получили около 32,2 тысячи девушек.

Онкогинеколог Алматинского онкологического центра Аскар Айдаров отметил, что вакцинация является одним из самых эффективных способов профилактики рака шейки матки.

По его словам, своевременная прививка позволяет сформировать иммунитет до встречи с вирусом и значительно снижает риск развития заболевания. При этом вакцинация проводится бесплатно за счет государства.

В Министерстве здравоохранения также сообщили, что среди всех привитых серьезных побочных реакций на вакцину не зарегистрировано.

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