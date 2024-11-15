112 млрд тенге через счета дропперов: АФМ расследует новые схемы мошенников





С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ликвидировало 33 дропперские ячейки, занимавшиеся отмыванием денежных средств, полученных преступным путем.

Как сообщил официальный представитель АФМ Ернар Тайжан, в Западно-Казахстанской области пресечена деятельность международной сети так называемых «дроповодов». Участники схемы использовали банковские счета граждан для легализации денег, похищенных интернет-мошенниками.

По данным следствия, после блокировки счетов, через которые прошло около 17 млн тенге, злоумышленники похитили 18-летнего владельца одного из счетов и под угрозой насилия заставляли его восстановить к ним доступ.

Похожая схема была выявлена и в области Жетісу. Местная жительница, откликнувшись на объявление о легком заработке в социальных сетях, предоставила свои банковские счета для приема средств, похищенных мошенниками. Затем она конвертировала деньги в криптовалюту и переводила их организаторам, получая комиссию за каждую операцию.

Еще одну преступную схему раскрыли в Туркестанской области. По данным АФМ, анонимный куратор через Telegram привлекал студентов и несовершеннолетних, предлагая им вознаграждение за передачу доступа к интернет-банкингу. В результате более 20 молодых людей стали фигурантами уголовных дел.

В Костанайской области также расследуется дело о дропперстве. Однако его подробности в АФМ не раскрывают в интересах следствия.

Всего с начала года сотрудники агентства установили более 40 организаторов преступных схем, которые вовлекли в незаконную деятельность свыше 500 человек. Через счета дропперов было проведено финансовых операций на сумму более 112 млрд тенге. Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.

В Агентстве по финансовому мониторингу напоминают, что участие в дропперских схемах является уголовно наказуемым деянием и призывают граждан не передавать посторонним свои банковские карты, счета и доступ к интернет-банкингу.

Более 265 тысяч девочек в Казахстане бесплатно привились от ВПЧ Свыше 265 тысяч девочек в Казахстане уже получили первую дозу вакцины против вируса папилломы человека...

Суд приостановил работу детского лагеря в Костанайской области Костанайский межрайонный суд привлек к административной ответственности индивидуального предпринимателя, организовавшего отдых детей в лагере. Поводом...

Экстремальная жара до +40 накроет Костанайскую область Синоптики предупреждают жителей Костанайской области о сильной жаре и неблагоприятных погодных явлениях. По прогнозу, на...