Более 80% будущих первоклассников уже зачислены в школы Лисаковска





В Лисаковске продолжается прием документов в первые классы. По данным городского отдела образования, на сегодняшний день в школы уже зачислено более 80 процентов будущих первоклассников.

Одной из тех, кто совсем скоро впервые сядет за парту, станет шестилетняя Вероника Айтжанова. Девочка уже посещает подготовительные занятия, учится читать и считать, а дома для нее оборудовали отдельное рабочее место. Как рассказала мама будущей школьницы, заявление в первый класс семья подала через портал eGov, а после предоставления необходимых медицинских справок заявка была одобрена.

По словам руководителя отдела образования Лисаковска Елены Бурдыки, больше всего первоклассников в этом году примет школа №6, куда уже зачислено 77 детей. В остальных школах города показатели примерно одинаковые — около 40 учеников.

В этом году изменились сроки приема документов. В Костанайской области зачисление детей в первые классы началось 18 июня и продлится до 31 августа. По словам специалистов, поэтапный график позволил избежать перегрузки электронных сервисов, с которой родители столкнулись во время прошлогодней приемной кампании.

Подать документы можно как через портал eGov, так и непосредственно в школах, где работают уголки самообслуживания.

Всего в новом учебном году за парты в Лисаковске впервые сядут около 300–330 первоклассников. При этом в отделе образования отмечают, что количество детей, поступающих в первый класс, постепенно снижается.

В Казахстане вновь планируют повысить минимальную цену на сигареты Министерство финансов Казахстана предложило повысить минимальные розничные цены на сигареты и изделия с нагреваемым табаком....

Более 265 тысяч девочек в Казахстане бесплатно привились от ВПЧ Свыше 265 тысяч девочек в Казахстане уже получили первую дозу вакцины против вируса папилломы человека...