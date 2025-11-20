Более 80% будущих первоклассников уже зачислены в школы Лисаковска

В Лисаковске продолжается прием документов в первые классы. По данным городского отдела образования, на сегодняшний день в школы уже зачислено более 80 процентов будущих первоклассников.
Одной из тех, кто совсем скоро впервые сядет за парту, станет шестилетняя Вероника Айтжанова. Девочка уже посещает подготовительные занятия, учится читать и считать, а дома для нее оборудовали отдельное рабочее место. Как рассказала мама будущей школьницы, заявление в первый класс семья подала через портал eGov, а после предоставления необходимых медицинских справок заявка была одобрена.
По словам руководителя отдела образования Лисаковска Елены Бурдыки, больше всего первоклассников в этом году примет школа №6, куда уже зачислено 77 детей. В остальных школах города показатели примерно одинаковые — около 40 учеников.
В этом году изменились сроки приема документов. В Костанайской области зачисление детей в первые классы началось 18 июня и продлится до 31 августа. По словам специалистов, поэтапный график позволил избежать перегрузки электронных сервисов, с которой родители столкнулись во время прошлогодней приемной кампании.
Подать документы можно как через портал eGov, так и непосредственно в школах, где работают уголки самообслуживания.
Всего в новом учебном году за парты в Лисаковске впервые сядут около 300–330 первоклассников. При этом в отделе образования отмечают, что количество детей, поступающих в первый класс, постепенно снижается.
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