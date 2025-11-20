Маркетплейсы и рассрочки возьмут под жесткий контроль





Вопросы роста экономики, развития кредитного рынка и поддержки бизнеса обсудили представители Правительства, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и экспертного сообщества.

Участники встречи отметили, что макроэкономическая ситуация в Казахстане остается стабильной. Замедление потребительского кредитования названо закономерным процессом после нескольких лет стремительного роста рынка.

Одной из ключевых тем стало развитие электронной торговли. К 2025 году объем онлайн-розницы в стране достиг 3,77 трлн тенге. На фоне активного роста маркетплейсов и цифровых платформ, которые все чаще предоставляют финансовые услуги, государственные органы намерены усилить регулирование рынка рассрочек (BNPL).

Разработанные Национальным банком и АРРФР законодательные поправки предусматривают более жесткие требования к защите прав потребителей. Если при покупке используется сторонняя организация, финансирующая рассрочку, на нее будут распространяться соответствующие обязательства, даже если она не имеет статуса банка.

По мнению участников встречи, регулирование маркетплейсов необходимо для защиты потребителей, предотвращения скрытых комиссий и справедливого распределения финансовых рисков. Новые правила планируют разработать совместно Министерство торговли и интеграции, АРРФР, Агентство по защите и развитию конкуренции и НПП «Атамекен».

Отдельное внимание было уделено поддержке малого и среднего бизнеса. Председатель Национального банка Тимур Сулейменов отметил, что МСБ обеспечивает около 40% занятости в стране, поэтому доступ предпринимателей к финансированию остается одним из приоритетов.

Участники также высказались за постепенную переориентацию банковского кредитования с потребительского сектора на финансирование реальной экономики и производственных проектов. При этом было подчеркнуто, что государственная поддержка должна предоставляться эффективным и конкурентоспособным проектам, а налоговые льготы — только при выполнении инвесторами встречных обязательств, включая локализацию производства и прозрачную отчетность.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по совершенствованию механизмов кредитования, снижению инфляции и стимулированию устойчивого экономического роста. Кроме того, планируется провести отдельное совещание с холдингом «Байтерек» и банками второго уровня по вопросам финансирования проектов в различных отраслях экономики.

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