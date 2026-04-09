Госгарантию по пенсионным накоплениям предложили отменить: Минтруда объяснило причины





Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разъяснило обсуждаемые изменения, касающиеся государственной гарантии по пенсионным накоплениям. В ведомстве подчеркнули, что речь идет не об отказе государства от защиты пенсионных средств, а о приведении системы в соответствие с действующими условиями.

Как пояснили в министерстве, государственная гарантия была введена в 2003 году, когда граждане не могли самостоятельно влиять на управление своими пенсионными накоплениями. Тогда государство определяло инвестиционную политику и брало на себя обязательство компенсировать разницу между фактической доходностью и уровнем инфляции.

Сейчас вкладчики получили возможность самостоятельно выбирать компанию, управляющую пенсионными активами, а также инвестиционную стратегию. По мнению Минтруда, если человек сам принимает инвестиционное решение и оценивает возможные риски и доходность, возлагать на государство обязанность компенсировать результаты такого выбора неправильно.

В ведомстве также отметили, что государственная гарантия представляет собой разовую компенсацию и не оказывает существенного влияния на размер будущих пенсионных выплат.

При этом в министерстве подчеркнули, что предлагаемые изменения не означают отказа государства от обеспечения сохранности пенсионных накоплений. Система управления пенсионными активами, как и прежде, будет находиться под многоуровневым государственным контролем.

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