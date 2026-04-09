Осторожно! «Шеф» пишет в Telegram: МВД обратилось к казахстанцам

Министерство внутренних дел Казахстана предупредило граждан о новой схеме мошенничества, которую злоумышленники используют через мессенджер Telegram.
Как сообщили в ведомстве, мошенники создают аккаунты, выдавая себя за руководителей государственных органов, компаний и организаций. Для правдоподобия они используют фотографии, имена и другие данные реальных должностных лиц.
От имени директора, начальника или другого руководителя злоумышленники направляют сотрудникам сообщения с требованием срочно перевести деньги на указанный счет, оплатить услуги, перечислить средства за товар или выполнить другую финансовую операцию.
В МВД отмечают, что чаще всего подобные сообщения получают бухгалтеры, сотрудники финансовых подразделений и другие работники, имеющие доступ к денежным средствам организации.
Полицейские призывают граждан не переводить деньги и не выполнять финансовые операции по подобным сообщениям. В случае получения такого обращения необходимо связаться с руководителем по телефону или лично, проверить номер и аккаунт отправителя, а при возникновении сомнений прекратить переписку и сообщить о случившемся руководству или ответственным сотрудникам.
«Бдительность поможет сохранить ваши денежные средства и предотвратить мошенничество», — подчеркнули в Министерстве внутренних дел.
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