Казахстанцам намекают на новые тарифы: мобильная связь снова может подорожать





Новые требования Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития позиционируются как меры по защите казахстанцев от мошенничества и расширению прав абонентов. Однако для операторов связи они означают дополнительные обязательства, расходы и ограничения, которые в перспективе могут отразиться на стоимости услуг, передает inbusiness.kz

Теперь операторы обязаны предоставлять льготные тарифы для людей с инвалидностью, интегрировать свои системы с антифрод-центром Национального банка, а также заключать договоры только после прохождения абонентом биометрической идентификации. Все эти меры потребуют дополнительных затрат.

Одновременно вводятся ограничения, способные повлиять на доходы компаний. Подключать дополнительные платные услуги теперь можно будет только после письменного согласия клиента либо через автоматизированную систему с двухэтапным подтверждением. Несовершеннолетним разрешат оформлять не более одного номера телефона, а при расторжении договора на домашний интернет оператор не сможет требовать дополнительную оплату за уже использованный период.

Экономисты не исключают, что новые расходы в итоге могут быть переложены на потребителей. Подобная ситуация уже наблюдалась в конце 2025 года, когда Beeline, Tele2 и Altel повысили стоимость своих тарифов, объяснив это изменениями в Налоговом кодексе. Тогда бывший глава Beeline Казахстан Евгений Настрадин заявлял, что только увеличение ставки НДС обойдется отрасли примерно в 35–40 млрд тенге.

Дополнительных инвестиций потребует и внедрение обязательной биометрической идентификации. Казахстанские операторы пока не озвучивали оценку затрат, однако похожие расчеты ранее проводились в России. Там крупные маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» оценивали расходы на внедрение биометрической аутентификации в 16–18 млрд рублей ежегодно, отмечая, что со временем эти затраты могут сказаться на конечной стоимости услуг.

По словам операционного директора Казахстанской ассоциации операторов связи Радмира Бадикова, любые дополнительные расходы, которые несут операторы, со временем могут найти отражение в тарифах.

«Любые дополнительные затраты, которые возлагаются на оператора, так или иначе, если не сразу, то через какое-то время все равно отражаются в тарифе. Учитывая интеграцию с антифрод-центром, есть определенный риск, что кто-то из операторов постарается компенсировать эти расходы за счет тарифов», — отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что многое будет зависеть от коммерческой стратегии конкретной компании. По его словам, обсуждение ужесточения требований к биометрии, антифрод-системам и регулированию платных сервисов ведется уже давно, поэтому операторы могли заранее учитывать эти изменения при долгосрочном планировании.

В то же время часть нововведений получила положительную оценку со стороны пользователей. В социальных сетях многие поддержали запрет на подключение платных услуг без явного согласия абонента. Пользователи нередко жаловались на неожиданные списания за сервисы, которые, по их словам, не подключали самостоятельно, — например, определитель номера, участие в лотереях и другие платные опции. После вступления новых правил в силу операторы могут лишиться части такого дополнительного дохода.

Дополнительным фактором остается финансовое положение отрасли. «Казахтелеком» ранее заявлял, что услуги домашнего интернета являются для компании убыточными. Кроме того, в финансовой отчетности за 2025 год оператор сообщил о продаже просроченной дебиторской задолженности более чем на 5 млрд тенге с дисконтом 85%.

На этом фоне эксперты не исключают, что выполнение новых требований — от внедрения биометрии до интеграции с антифрод-системами — со временем может стать одним из факторов пересмотра стоимости услуг связи для абонентов.

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