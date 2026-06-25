Власти Костаная обратились к собственникам квартир





Низкая активность собственников квартир остается одной из главных проблем при переходе многоквартирных домов на новые формы управления. Об этом сообщил руководитель ГУ «Отдел жилищных отношений акимата города Костанай» Куанышбай Аманкулов.

«Основными проблемными вопросами остаются низкая активность собственников квартир, отсутствие их участия в общих собраниях и принятии решений по вопросам управления домом. Кроме того, сохраняется задолженность по обязательным взносам, что ограничивает возможность своевременно проводить работы по содержанию и ремонту общего имущества. Есть вопросы и к культуре проживания отдельных жителей, а также случаи вандализма, которые приводят к дополнительным расходам на восстановление общего имущества», — отметил Куанышбай Аманкулов.

Он также напомнил, что ответственность за содержание многоквартирного дома лежит на самих собственниках.

«Хотелось бы через средства массовой информации напомнить жителям, что в соответствии с законодательством содержание и управление многоквартирным жилым домом являются прямой обязанностью собственников квартир. Именно собственники несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества дома, выбор способа управления и принятие решений по вопросам его эксплуатации», — подчеркнул Куанышбай Аманкулов.

По его словам, активное участие жителей в собраниях и принятии решений позволит своевременно решать вопросы содержания домов и повысить качество управления многоквартирным жилищным фондом.

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