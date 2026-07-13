Конфликт матери и дочери в Костанае приняли за массовую драку





Прибывшими на дачи в районе «Красного партизана» сотрудниками полиции информация о массовой драке и причинении телесных повреждений не подтвердилась.



Установлено, что между матерью и дочерью произошел бытовой конфликт. При этом женщина и ее сожитель находились в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении сожителя женщины сотрудниками полиции приняты меры административного воздействия за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Женщина и ее сожитель были доставлены в Центр временной адаптации и детоксикации.

Установлено, что данные граждане систематически злоупотребляют спиртными напитками и неоднократно попадали в поле зрения полиции в связи с аналогичными происшествиями. Проверочные мероприятия по данному факту завершены.

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