Конфликт матери и дочери в Костанае приняли за массовую драку

Прибывшими на дачи в районе «Красного партизана» сотрудниками полиции информация о массовой драке и причинении телесных повреждений не подтвердилась.
Установлено, что между матерью и дочерью произошел бытовой конфликт. При этом женщина и ее сожитель находились в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении сожителя женщины сотрудниками полиции приняты меры административного воздействия за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Женщина и ее сожитель были доставлены в Центр временной адаптации и детоксикации.
Установлено, что данные граждане систематически злоупотребляют спиртными напитками и неоднократно попадали в поле зрения полиции в связи с аналогичными происшествиями. Проверочные мероприятия по данному факту завершены.
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