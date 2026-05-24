Ребёнка в состоянии клинической смерти спасли после утопления в бассейне Костаная

— Сегодня, 18:00
Вызов на линию 103 поступил в 16:17. Уже через четыре минуты, в 16:21, бригада прибыла на место происшествия. Поводом стало утопление ребёнка 2021 года рождения.

Одновременно диспетчер принял решение направить на усиление вторую бригаду скорой помощи.

На момент прибытия медиков ребёнок находился в состоянии клинической смерти. Сотрудники скорой помощи провели реанимационные мероприятия и смогли восстановить сердечную деятельность пациента.

После этого ребёнка интубировали и доставили в областную детскую больницу. В настоящее время он находится в реанимации.

Медики напоминают родителям о необходимости постоянного контроля за детьми у воды. Даже несколько секунд без присмотра могут привести к трагедии.



