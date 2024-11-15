С национальным праздником поздравил казахстанцев Токаев

Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем Домбры
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей страны с Национальным днем Домбры, подчеркнув особое значение этого музыкального инструмента для истории, культуры и национальной идентичности народа.
В своем поздравлении Глава государства отметил, что домбра является бесценным достоянием Казахстана, через которое на протяжении веков передавались духовные ценности, сохранялась связь поколений и укреплялось единство народа.
По словам Президента, в условиях современных глобальных вызовов именно домбра и богатое наследие Великой степи должны оставаться прочной основой казахской культуры. Он также подчеркнул важность популяризации казахской домбры и кюев на международной арене.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в преддверии Национального дня Домбры, 1 июля, вступила в силу новая Конституция Казахстана. По его словам, впервые в Основном законе страны сохранение историко-культурного наследия и поддержка национальной культуры закреплены в качестве основополагающих принципов.
Президент выразил благодарность домбристам, преподавателям и всем, кто сохраняет и развивает традиции национального искусства, а также достойно представляет казахскую культуру за пределами страны.
В завершение поздравления Глава государства пожелал казахстанцам мира, счастья, благополучия и новых достижений во имя построения Сильного и Справедливого Казахстана.
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