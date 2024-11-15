Казахстанцы массово отказались от мобильного интернета после роста тарифов





После очередного повышения тарифов на услуги мобильной связи в Казахстане впервые за многие годы зафиксировано заметное сокращение числа пользователей мобильного интернета. К такому выводу пришли аналитики EnergyProm

По информации Бюро национальной статистики, в декабре 2025 года мобильным интернетом пользовались около 19,2 млн абонентов. Уже в январе 2026 года их количество сократилось до 18,1 млн, что на 5,3% меньше, чем месяцем ранее. В феврале снижение продолжилось — число пользователей уменьшилось до 17,8 млн. Лишь весной ситуация начала улучшаться: к маю показатель вырос до 18,2 млн абонентов.

Аналитики отмечают, что столь резких изменений на рынке мобильного интернета не наблюдалось уже много лет. По их мнению, спад практически совпал по времени с повышением стоимости услуг мобильных операторов.

Так, в январе 2026 года тарифы, включающие мобильный интернет, звонки и SMS, подорожали сразу на 8,7% по сравнению с декабрем. Это стало самым значительным месячным ростом цен. В годовом выражении к маю такие тарифы выросли уже на 10%.

Подорожали и другие услуги связи. Стоимость пакетов, объединяющих интернет и телевидение, увеличилась на 2,7%, а домашний интернет — на 2,3%.

Ранее мобильные операторы объясняли повышение тарифов ростом затрат на модернизацию сетей, обслуживание инфраструктуры и изменениями в налоговом законодательстве.

Несмотря на сокращение числа пользователей мобильного интернета, телекоммуникационный рынок продолжает демонстрировать рост. По данным аналитиков, за январь–май 2026 года объем услуг мобильной связи достиг 101,1 млрд тенге, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем интернет-услуг вырос на 8% — до 373,6 млрд тенге. В целом рынок услуг связи за первые пять месяцев года составил 638,8 млрд тенге, увеличившись на 7,6%.

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