«Мы против застройки Наримановки»: в Костанае вновь обсудили проект детальной планировки района





В Костанае прошли очередные общественные обсуждения проекта детальной планировки территории площадью 132 гектара. Проект охватывает сразу несколько районов города — Наримановку, Колесные ряды и территорию Триатлон-парка в границах улиц Л. Беды, Маяковского, Абильсай, Набережной и проспекта Аль-Фараби.

Во время обсуждений часть жителей выступила против предлагаемых изменений. В зале звучали лозунги: «Мы против застройки Наримановки!».

Как сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева, проект предусматривает строительство многоквартирных жилых домов, новой блочно-модульной котельной и электроподстанции «Восточная» мощностью 110/10 кВ.

По ее словам, изъятие земельных участков для строительства жилых комплексов местными исполнительными органами не планируется. Выкуп земель под такую застройку будут осуществлять частные застройщики на договорной основе с собственниками.

При этом для строительства котельной и подстанции предусмотрено изъятие земель для государственных нужд. Окончательное количество участков, которые могут попасть под изъятие, станет известно после прохождения государственной экспертизы проекта, предположительно до конца текущего года.

В настоящее время известно, что под эти объекты планируется выделить около двух гектаров. Из них 1,5 гектара предусмотрено под строительство котельной в границах улиц 8 Марта, Л. Беды, Тобольской и Наримановской. Еще около 0,5 гектара займет подстанция в районе улиц Наримановская, 8 Марта, Фролова и Тобольская.

Жители района выразили опасения, что реализация проекта может привести к сносу жилых домов.

«Продайте мне ваш дом, в котором вы выросли, жили. Он имеет для вас историческую ценность. Вы пришли и говорите: отдайте. Мы говорим — нет. Для нас сейчас здесь красиво», — заявил участник общественных обсуждений Вадим Бурлаков.

В акимате напомнили, что ранее в этом году для строительства новой школы уже были изъяты жилые дома в районе Наримановского рынка. По словам Гулсары Курмангалиевой, собственникам выплачивается компенсация по рыночной стоимости, а при несогласии с оценкой спор может быть рассмотрен в судебном порядке.

Кроме того, владельцам объектов недвижимости рекомендовали заранее узаконить самовольные постройки, поскольку оценке и компенсации подлежит только зарегистрированное имущество.

Помимо жилой застройки, проект предусматривает строительство гостиницы, физкультурно-оздоровительного комплекса, школы на 1300 мест и детского сада на 360 мест. Согласно представленному плану, объекты образования расположены неподалеку от проектируемых котельной и подстанции.

Результаты общественных обсуждений, как сообщили в отделе архитектуры, будут опубликованы на официальном сайте акимата Костаная в течение двух рабочих дней.

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