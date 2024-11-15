В Казахстане вступил в силу закон об амнистии: кого освободят и кому спишут штрафы





Президент Казахстана подписал Закон «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции». Документ был официально опубликован 2 июля и с этого дня вступил в законную силу, передает kolesa.kz

Уголовная амнистия распространяется на лиц, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести, а также на осуждённых за преступления средней тяжести, если они не причинили ущерб, полностью его возместили либо по делу не предъявлен гражданский иск.

Также освобождение предусмотрено для осуждённых за преступления средней тяжести, которые положительно характеризуются в местах лишения свободы и которым осталось отбывать наказание не более одного года.

Кроме того, прекращаются уголовные дела по указанным категориям преступлений, находящиеся в производстве. Лица, находящиеся под следствием по таким делам, подлежат освобождению.

Тем, кто не подпадает под полное освобождение, закон предусматривает сокращение сроков наказания. Так, осуждённым за преступления средней тяжести, в том числе по статье 345 УК РК (ДТП с пострадавшими или погибшими), срок неотбытой части основного наказания сокращается наполовину.

Для лиц, полностью возместивших причинённый ущерб, сроки сокращаются:

по тяжким преступлениям — на одну треть;

по особо тяжким — на одну четверть.

Если ущерб не возмещён либо лицо не подпадает под указанную категорию, срок сокращается:

по тяжким преступлениям — на одну четверть;

по особо тяжким — на одну пятую.

Также уменьшение неотбытой части наказания предусмотрено для осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления, положительно характеризующихся в местах лишения свободы, если до окончания срока осталось не более одного года.

При этом амнистия не распространяется на ряд преступлений. В частности, освобождение не предусмотрено для водителей, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения (статья 345-1 УК РК), лиц, повторно севших за руль в нетрезвом виде после лишения права управления (статья 346 УК РК), а также для граждан и предпринимателей, виновных в ряде тяжких нарушений, связанных с эксплуатацией транспортных средств.

Закон также предусматривает административную амнистию. Все граждане Казахстана освобождаются от административных штрафов, не исполненных полностью или частично на день вступления закона в силу — 2 июля 2026 года. Исполнительные производства по таким штрафам подлежат прекращению.

Однако административная амнистия не распространяется на водителей и владельцев транспортных средств, которые два и более раза в течение года совершали нарушения Правил дорожного движения. В частности, не будут списаны штрафы за превышение скорости, использование телефона за рулём, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил остановки и стоянки, непредоставление преимущества пешеходам, управление автомобилем без права управления, отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и ряд других нарушений, перечисленных в законе.

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