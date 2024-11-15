Жители поселка Октябрьский впервые получили питьевую воду напрямую из Лисаковска





В поселке Октябрьский завершили строительство водовода, который соединил населенный пункт с системой централизованного водоснабжения Лисаковска. Реализация проекта заняла два года.

Ранее жители поселка получали воду из скважин. Однако из-за высокого содержания железа и марганца обеспечить ее необходимое качество не удавалось, несмотря на неоднократные попытки очистки. В связи с этим было принято решение организовать подачу питьевой воды из Лисаковска.

По информации специалистов, протяженность нового водовода составляет более восьми километров. Запуск объекта позволит обеспечить жителей стабильным и бесперебойным водоснабжением, а прежние скважины сохранят в качестве резервного источника.

Кроме улучшения качества питьевой воды, новый водовод открывает возможности для развития промышленной зоны. К централизованной системе смогут подключиться территория бывшего картонно-бумажного комбината, где реализуются новые инвестиционные проекты, а также строящийся маслозавод.

В ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» заверили, что подключение новых потребителей не повлияет на качество водоснабжения жителей Лисаковска. Мощности фильтровальной станции достаточно для обеспечения как существующих, так и новых объектов.

По оценке специалистов, после запуска водовода объем потребления воды увеличится примерно на 20%. При этом запасов Верхнетобольского водохранилища достаточно для обеспечения возросшего спроса. Тариф на водоснабжение для потребителей останется без изменений.

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