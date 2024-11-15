



В ряде регионов Казахстана в июле прогнозируют засуху

РГП «Казгидромет» опубликовало прогноз условий увлажнения на июль. Согласно данным синоптиков, в отдельных районах страны ожидается умеренная засуха, тогда как на большей части территории условия будут близкими к климатической норме.

В Костанайской области умеренно засушливые условия прогнозируются в районах имени Беимбета Майлина, Житикаринском и Камыстинском. В остальных районах области уровень увлажнения ожидается близким к норме.

В Павлодарской области риск умеренной засухи сохраняется в Иртышском, Успенском, Шарбактинском, Майском и Баянауылском районах. На остальной территории региона прогнозируются нормальные условия увлажнения.

В Актюбинской области умеренно влажная погода ожидается в Алгинском, Мартукском и Каргалинском районах. Очень влажные условия прогнозируются в Актобе, а также в Уилском и Хромтауском районах. В остальных районах области показатели будут близкими к норме.

В Карагандинской области умеренно засушливые условия ожидаются в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах. На остальной территории прогнозируется уровень увлажнения, соответствующий норме.

В Восточно-Казахстанской области умеренная засуха прогнозируется в районе Алтай, Куршимском и Тарбагатайском районах. В остальных районах области существенных отклонений от нормы не ожидается.

Подробный прогноз доступен на официальном сайте РГП «Казгидромет» в разделе «Прогноз засухи», а также в мобильном приложении Agrodata.kz.

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