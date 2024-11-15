В ряде регионов Казахстана в июле прогнозируют засуху
РГП «Казгидромет» опубликовало прогноз условий увлажнения на июль. Согласно данным синоптиков, в отдельных районах страны ожидается умеренная засуха, тогда как на большей части территории условия будут близкими к климатической норме.
В Костанайской области умеренно засушливые условия прогнозируются в районах имени Беимбета Майлина, Житикаринском и Камыстинском. В остальных районах области уровень увлажнения ожидается близким к норме.
В Павлодарской области риск умеренной засухи сохраняется в Иртышском, Успенском, Шарбактинском, Майском и Баянауылском районах. На остальной территории региона прогнозируются нормальные условия увлажнения.
В Актюбинской области умеренно влажная погода ожидается в Алгинском, Мартукском и Каргалинском районах. Очень влажные условия прогнозируются в Актобе, а также в Уилском и Хромтауском районах. В остальных районах области показатели будут близкими к норме.
В Карагандинской области умеренно засушливые условия ожидаются в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах. На остальной территории прогнозируется уровень увлажнения, соответствующий норме.
В Восточно-Казахстанской области умеренная засуха прогнозируется в районе Алтай, Куршимском и Тарбагатайском районах. В остальных районах области существенных отклонений от нормы не ожидается.
Подробный прогноз доступен на официальном сайте РГП «Казгидромет» в разделе «Прогноз засухи», а также в мобильном приложении Agrodata.kz.
Резко подорожал сахар в Казахстане
Суд в Костанайской области отказал во взыскании большей части государственного гранта
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.