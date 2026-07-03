Суд в Костанайской области отказал во взыскании большей части государственного гранта

Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области рассмотрел гражданское дело по иску Центра трудовой мобильности Костанайской области к индивидуальному предпринимателю о взыскании части средств государственного гранта.
Как установил суд, предприниматель, являющийся лицом с инвалидностью II группы и относящийся к социально уязвимым слоям населения, получил государственный грант в размере 1,5 млн тенге на реализацию бизнес-проекта по приобретению деревообрабатывающего оборудования.
Центр трудовой мобильности посчитал, что расходы на доставку оборудования не являются целевым использованием средств гранта, и потребовал взыскать с предпринимателя более 600 тыс. тенге.
В ходе рассмотрения дела суд установил, что оборудование, предусмотренное бизнес-планом, было приобретено и используется для ведения предпринимательской деятельности. При этом покупка оборудования за пределами Казахстана даже с учетом транспортных расходов оказалась экономически выгоднее приобретения аналогичного оборудования внутри страны и позволила реализовать проект в пределах суммы предоставленного гранта.
Суд также отметил, что действующие Правила организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе, а также условия заключенного договора не запрещают приобретение оборудования за рубежом и не предусматривают исключение расходов на его доставку из стоимости оборудования.
Оценив все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что оснований для взыскания большей части заявленной суммы нет. Иск был удовлетворен частично: с предпринимателя взыскано 26 тыс. тенге, целевое использование которых не было подтверждено документально. В остальной части требований суд отказал.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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