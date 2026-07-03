Почти 500 «воров в законе» закрыли въезд в Казахстан





Министерство внутренних дел Казахстана усиливает борьбу с организованной преступностью. С начала года зарегистрировано 38 уголовных дел в отношении участников организованных, в том числе транснациональных, преступных групп. Одновременно расследуются факты легализации имущества, полученного преступным путем.

Как сообщили в МВД, к уголовной ответственности за различные преступления привлекаются более 160 представителей криминальной среды. Особое внимание уделяется пресечению вымогательств, направленных против граждан, предпринимателей и организаций образования. Всего с начала года выявлено свыше 270 таких преступлений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по стране пресечена деятельность более 30 преступных групп, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Одним из приоритетных направлений остается обеспечение правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Совместно с Комитетом уголовно-исполнительной системы зарегистрировано более 50 уголовных дел по фактам неповиновения законным требованиям администрации учреждений и угроз сотрудникам со стороны осужденных. Два таких уголовных дела зарегистрированы в учреждениях Костанайской области. Кроме того, в регионе зафиксировано девять фактов угроз в адрес сотрудников пенитенциарной системы.

В МВД также сообщили, что продолжается международное сотрудничество в сфере противодействия транснациональной преступности. По инициативе ведомства въезд в Казахстан запрещен почти 500 лицам, относящимся к категории так называемых «воров в законе», а также другим представителям иностранного криминалитета.

Кроме того, с начала года полицейские выявили более 80 преступлений, связанных с торговлей людьми. Пять из них зарегистрированы в Костанайской области. Всем пострадавшим оказана социальная, правовая и психологическая помощь, а также обеспечена защита их прав.

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