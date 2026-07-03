«Очередь занимают с вечера»: костанайцы пожаловались на огромные очереди в детскую стоматологию





Жители Костаная вновь сообщают о больших очередях в детской стоматологической поликлинике на улице Уральской. По словам родителей, чтобы попасть на прием, занимать очередь приходится еще с вечера.

На видео, присланном в редакцию, люди рассказывают, что записываются в список самостоятельно, после чего по очереди дежурят возле поликлиники. Некоторые родители приходят к зданию уже около восьми часов вечера, чтобы оказаться в числе первых.

При этом, как утверждают посетители, уже к 6:40 утра талоны заканчиваются.

«Я вчера в восемь вечера пришла, уже была четвертой в списке», — рассказывает одна из женщин.

По словам родителей, многие не проводят всю ночь возле поликлиники. После записи они уезжают домой отдыхать, а затем возвращаются к открытию учреждения. Иногда вместо них в очереди остаются родственники.

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