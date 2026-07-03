Грозы, град и экстремальная жара: прогноз погоды на ближайшие три дня

В ближайшие три дня, с 4 по 6 июля, на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода. По данным синоптиков, причиной станет активный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.
В большинстве регионов ожидаются дожди с грозами. Сильные осадки прогнозируются:
- 4 июля — на северо-западе страны;
- 4–5 июля — на севере, в центре и на юго-востоке;
- 5–6 июля — на востоке Казахстана.
Также по республике ожидаются усиление ветра, шквалы и град. На юге возможны пыльные бури, а в северных регионах в ночные и утренние часы местами прогнозируются туманы.
При этом температура воздуха продолжит повышаться. Днем 5–6 июля:
- на западе и в центре страны воздух прогреется до +35…+39°C;
- на юго-западе ожидается жара до +40°C;
- на северо-западе — до +35°C.
На востоке Казахстана сильная жара +35…+37°C сохранится в течение всего прогнозируемого периода.
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