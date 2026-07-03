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Грозы, град и экстремальная жара: прогноз погоды на ближайшие три дня

— Сегодня, 11:47
Изображение для новости: Грозы, град и экстремальная жара: прогноз погоды на ближайшие три дня

pixabay.com


В ближайшие три дня, с 4 по 6 июля, на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода. По данным синоптиков, причиной станет активный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

В большинстве регионов ожидаются дожди с грозами. Сильные осадки прогнозируются:

  • 4 июля — на северо-западе страны;
  • 4–5 июля — на севере, в центре и на юго-востоке;
  • 5–6 июля — на востоке Казахстана.

Также по республике ожидаются усиление ветра, шквалы и град. На юге возможны пыльные бури, а в северных регионах в ночные и утренние часы местами прогнозируются туманы.

При этом температура воздуха продолжит повышаться. Днем 5–6 июля:

  • на западе и в центре страны воздух прогреется до +35…+39°C;
  • на юго-западе ожидается жара до +40°C;
  • на северо-западе — до +35°C.

На востоке Казахстана сильная жара +35…+37°C сохранится в течение всего прогнозируемого периода.

 



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