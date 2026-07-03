Первую за 30 лет пожарную часть откроют в Костанайской области





В поселке Мичурино Костанайского района 3 июля откроют новую пожарную часть. В торжественной церемонии примет участие министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Как сообщили в ДЧС Костанайской области, объект станет первой новой пожарной частью, построенной в регионе за последние 30 лет. По словам начальника управления государственного пожарного контроля Даурена Саринова, подразделение оснащено современной техникой, просторными боксами, новым оборудованием и обмундированием.

Помимо этого, в ДЧС подвели итоги проверок детских оздоровительных лагерей. На учете департамента находятся 12 лагерей, девять из которых расположены в лесной зоне и находятся под особым контролем.

В первом полугодии 2026 года специалисты проверили семь лагерей и выявили 62 нарушения. Руководителям учреждений выдали предписания об их устранении. В основном замечания касались загроможденных путей эвакуации, неисправностей электропроводки и пожарной сигнализации. По информации ДЧС, все выявленные нарушения устранены.

Также на брифинге подвели итоги акции «Свободный проезд». С начала ее проведения сотрудники ДЧС выдали 115 предписаний руководителям ПКСК и ОСИ. Работа по демонтажу незаконно установленных бетонных блоков и других препятствий, мешающих проезду пожарной техники, будет продолжена.

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