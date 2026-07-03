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Снова ПДП: В Костанае решают судьбу территории между пятью улицами

— Сегодня, 11:49
Изображение для новости: Снова ПДП: В Костанае решают судьбу территории между пятью улицами

Фото alau.kz


В Костанае проходят общественные обсуждения проекта детальной планировки территории в границах улиц Л. Беды, Маяковского, Абильсай, Набережной и проспекта Аль-Фараби.

На встречу пришли жители района, чтобы узнать, какие изменения предусмотрены проектом, какие территории и улицы затронет будущая застройка, а также в какие сроки планируется реализация намеченных решений.

Горожане задают вопросы о возможном развитии района, изменении транспортной и социальной инфраструктуры, а также о том, как предложения жителей будут учтены при доработке проекта.

Редакция следит за ходом общественных обсуждений и расскажет о наиболее важных вопросах, прозвучавших на встрече, а также об ответах представителей разработчика и местных исполнительных органов.



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