Снова ПДП: В Костанае решают судьбу территории между пятью улицами

В Костанае проходят общественные обсуждения проекта детальной планировки территории в границах улиц Л. Беды, Маяковского, Абильсай, Набережной и проспекта Аль-Фараби.
На встречу пришли жители района, чтобы узнать, какие изменения предусмотрены проектом, какие территории и улицы затронет будущая застройка, а также в какие сроки планируется реализация намеченных решений.
Горожане задают вопросы о возможном развитии района, изменении транспортной и социальной инфраструктуры, а также о том, как предложения жителей будут учтены при доработке проекта.
Редакция следит за ходом общественных обсуждений и расскажет о наиболее важных вопросах, прозвучавших на встрече, а также об ответах представителей разработчика и местных исполнительных органов.
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