Новые требования к психологам: Президент подписал закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О психологической деятельности». Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Документ направлен на создание правовых, организационных и этических основ работы психологов в Казахстане.
Согласно закону, заниматься психологической деятельностью смогут специалисты, которые имеют высшее или послевузовское педагогическое либо медицинское образование, прошли профессиональную переподготовку объемом не менее 900 часов в организациях высшего и послевузовского образования и включены в государственный реестр психологов.
Порядок регистрации специалистов будет утверждать уполномоченный орган в сфере признания профессиональных квалификаций.
Законом также определены ограничения для психологов. Им запрещается проводить медицинскую диагностику, назначать лекарственные препараты, использовать психоактивные вещества и иные методы, воздействующие на сознание человека.
Кроме того, работа с несовершеннолетними будет возможна только при наличии информированного согласия родителей или законных представителей. Исключение составляют случаи, предусмотренные законодательством, включая деятельность организаций образования, а также оказание помощи в экстренных и кризисных ситуациях.
Перед началом психологической помощи специалист обязан получить информированное согласие клиента.
За нарушение требований закона предусмотрена административная ответственность.
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