Поверила сообщению от «сестры» и лишилась 250 тысяч тенге: суд рассмотрел дело о мошенничестве в Костанайской области





В Костанайской области суд рассмотрел гражданское дело о взыскании суммы необоснованного обогащения после интернет-мошенничества. С иском обратилась жительница района имени Беимбета Майлина, которая перевела деньги злоумышленникам, полагая, что помогает своей сестре.

Мошенники взломали аккаунт в WhatsApp

Как сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда, в июне женщине через мессенджер WhatsApp пришло сообщение якобы от сестры с просьбой срочно одолжить 250 тысяч тенге.

К сообщению была прикреплена фотография банковской карты с фамилией и именем родственницы. Не заподозрив обмана, женщина перевела указанную сумму.

Позже выяснилось, что аккаунт сестры был взломан, а сама она денег не просила.

Деньги поступили на счет другой потерпевшей

Во время расследования установили, что деньги были перечислены на банковский счет ранее незнакомой женщине.

Однако, как выяснилось в суде, и она стала жертвой мошенников.

По данным суда, ответчица, желая оформить микрозаем, передала свои персональные данные неизвестным лицам через социальные сети. В результате злоумышленники получили доступ к ее банковскому счету.

В тот же день поступившие 250 тысяч тенге были сняты неизвестными и, предположительно, переведены третьим лицам.

Стороны заключили медиативное соглашение

Самостоятельно урегулировать спор женщины не смогли, поэтому дело было передано в суд.

Для содействия примирению сторонам предложили пройти процедуру судебной медиации. Судья-медиатор разъяснил преимущества такого способа урегулирования спора.

С учетом материального положения сторон, их возраста и других обстоятельств было заключено медиативное соглашение. Оно предусматривает поэтапный возврат денежных средств в рассрочку.

Суд утвердил соглашение и прекратил производство по гражданскому делу. В ближайшие дни определение суда должно вступить в законную силу.

Метки: мошенники, WhatsApp, Костанайская область, суд, медиация

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