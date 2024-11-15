На благоустройство 35 дворов Костаная направили 1,5 млрд тенге





В Костанае продолжается благоустройство дворовых территорий. В этом году ремонтные работы проведут в 35 дворах, на эти цели выделено 1,5 миллиарда тенге.

Как сообщили в городском отделе ЖКХ, сегодня в Костанае насчитывается около 550 дворов, которые нуждаются или ранее нуждались в благоустройстве. В основном это старые дворовые территории, в том числе в жилых массивах Амангельды и Дружба.

Какие дворы ремонтируют в первую очередь

По словам главного специалиста отдела ЖКХ акимата Костаная Чингиса Омарова, при формировании списка объектов специалисты учитывают не только обращения жителей, но и фактическое состояние дворов.

Если после осмотра выясняется, что территория находится в удовлетворительном состоянии, ремонт могут перенести на более поздний срок. В первую очередь благоустраивают дворы, где имеются серьезные повреждения покрытия, ямы и постоянное скопление воды.

Работы выполнены более чем наполовину

На сегодняшний день асфальтовое покрытие обновили примерно в 60% дворов, вошедших в программу этого года. В частности, работы уже завершены возле домов №67 и №135 по проспекту Тәуелсіздік, а также по улице Дулатова, 91.

Сейчас подрядчики работают во дворах домов №90 и №92 по улице Пушкина.

Всего благоустройством занимаются две подрядные организации. Завершить ремонт во всех 35 дворах планируют до конца сентября. После сдачи объектов будет действовать гарантия сроком один год.

Не везде можно построить дополнительные парковки

Как отметил Чингис Омаров, одним из самых частых пожеланий жителей остается расширение парковочных мест. Однако выполнить такие работы удается не всегда.

По его словам, во многих дворах проходят инженерные коммуникации, поэтому перед строительством необходимо получить согласование коммунальных служб. Если под предполагаемой парковкой расположены кабели или другие сети, реализовать проект невозможно.

Новые детские площадки появятся еще в 33 дворах

Помимо ремонта дорог и тротуаров, в этом году в Костанае благоустроят еще 33 двора, где установят новые детские игровые площадки.

В десяти дворах уже появились стандартные игровые комплексы площадью около 300 квадратных метров.

Еще в 23 дворах игровые зоны обустраивают по программе «Бюджет народного участия». В этом случае жители самостоятельно выбирают проект, дизайн и наполнение площадки. Завершить работы подрядчики должны до 15 октября.

Камеры помогают находить вандалов

С прошлого года за сохранностью объектов благоустройства в Костанае следят с помощью камер видеонаблюдения. Сегодня они установлены в 24 дворах города.

Как рассказала специалист отдела ЖКХ Галина Новокшонова, благодаря записям уже удалось установить личность мужчины, который демонтировал металлические кольца на детской площадке в восьмом микрорайоне.

Она напомнила, что гарантия на детские площадки составляет два года, однако случаи вандализма гарантийному ремонту не подлежат.

В настоящее время в очереди на установку детских площадок находятся 263 двора. В акимате рекомендуют жителям активнее участвовать в программе «Бюджет народного участия», которая позволяет значительно быстрее реализовать такие проекты.

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