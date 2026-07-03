«Вода дошла до третьего этажа»: после дождя жители дома в Костанае вновь оказались в беде

Жители дома по адресу ул. Ворошилова, 3/2 в Костанае вновь столкнулись с последствиями сильного дождя. По их словам, проблема повторяется уже не первый год.
Во время последнего ливня вода с крыши проникла в подъезд и дошла до квартир, расположенных на третьем этаже. Жильцы сообщают, что подобная ситуация возникает регулярно во время сильных осадков.
По словам жителей, обслуживающая организация ПКСК «Партнер», несмотря на многочисленные обращения, не предпринимает мер по устранению проблемы либо не отвечает на жалобы.
Жители признаются, что каждый раз со страхом ждут очередного дождя, опасаясь новых протечек, порчи имущества и дальнейшего разрушения дома.
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