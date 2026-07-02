«Когда будет горячая вода?» Главные вопросы жителей Лисаковска к акиму





Аким Лисаковска Абай Ибраев провел встречу с жителями города, на которой рассказал о социально-экономическом развитии и ответил на вопросы горожан. Большая часть обращений касалась благоустройства, состояния дворов и коммунальной инфраструктуры.

Промышленность растет, инвесторы заходят в город

В начале встречи глава города отметил, что по итогам пяти месяцев текущего года объем промышленного производства в Лисаковске вырос на 13%.

Особое внимание было уделено реализации инвестиционных проектов. Один из них предусматривает строительство производственных объектов по переработке зерна.

По словам Абая Ибраева, инвестор уже приобрел через аукцион земельный участок площадью 11 гектаров. При этом предприятие ведет деятельность на территории района Беимбета Майлина, где обрабатывает около 15 тысяч гектаров посевных площадей, развивает животноводство и планирует организовать переработку животноводческой продукции уже в Лисаковске.

Для дачников снижают расходы

Во время встречи аким также рассказал о поддержке дачных кооперативов. Для снижения расходов владельцев участков город принял на свой баланс электрическую подстанцию и насосную станцию. Их ремонт проводится за счет бюджетных средств.

Кроме того, в Лисаковске реализуются шесть проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и канализации общей стоимостью около трех миллиардов тенге .

Когда вернется горячая вода

Одним из первых вопросов жителей стало отсутствие горячей воды летом.

Главный инженер ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» Александр Сенчев сообщил, что сейчас продолжаются гидравлические испытания теплосетей.

По его словам, после завершения опрессовки обратного трубопровода в середине июля и устранения возможных замечаний подача горячей воды будет восстановлена.

Жители попросили новые парковки

Во время встречи жители шестого микрорайона предложили вместо заброшенной зеленой зоны, где регулярно собираются компании, распивающие алкоголь, обустроить парковку.

Абай Ибраев отметил, что подобных обращений в акимат поступает много.

По его словам, решить проблему сразу невозможно, однако работа по строительству парковок и расширению дворовых территорий будет проводиться ежегодно поэтапно.

Двор с мусором возьмут на особый контроль

Еще один вопрос касался несанкционированного складирования мусора возле дома №10 первого микрорайона.

Аким отметил, что уже выезжал на место и считает, что проблема связана прежде всего с поведением самих жителей. При этом он сообщил, что после праздничных дней в начале июля этот двор возьмут на особый контроль.

В завершение встречи аким подчеркнул, что большинство обращений жителей касались благоустройства, озеленения, ремонта дорог и тротуаров. Все предложения будут рассмотрены, однако реализация многих проектов будет зависеть от возможностей городского бюджета.

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