В Казахстане санитарное заключение получили 172 детских летних лагеря





В Казахстане положительные санитарно-эпидемиологические заключения получили 172 сезонных детских оздоровительных лагеря, соответствующие установленным требованиям безопасности.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, перед началом летнего сезона специалисты санитарно-эпидемиологической службы проверили качество питьевой воды, состояние пищеблоков, жилых помещений, территорий, пляжей и бассейнов.

Без санитарного заключения лагерь работать не может

В ведомстве напомнили, что деятельность детских оздоровительных организаций без положительного санитарно-эпидемиологического заключения не допускается.

Кроме того, Министерство здравоохранения организовало постоянный мониторинг работы лагерей на протяжении всей смены.

Родителям советуют проверять информацию

Перед отправкой ребенка на отдых родителям рекомендуют ознакомиться с перечнем лагерей, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение. Список регулярно обновляется на официальном сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что обеспечение безопасного и здорового отдыха детей остается одним из приоритетов летней оздоровительной кампании.

Напомним, ранее в лагере «Светофор» Костанайской области выявили грубые санитарные нарушения. По итогам проверки были приостановлены работа пищеблока и нескольких корпусов, а владельца лагеря оштрафовали на 346 тысяч тенге.

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