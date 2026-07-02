После жалоб родителей в лагере в Костанайской области нашли грубые санитарные нарушения

После появления в социальных сетях видео из детского лагеря в Костанайской области специалисты Департамента санитарно-эпидемиологического контроля провели внеплановую проверку учреждения. По ее итогам выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
От работы отстранили сотрудников, а часть объектов закрыли
Как сообщили в РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области», проверка была проведена по обращениям родителей.
По ее итогам главный государственный санитарный врач Алтынсаринского района вынес четыре постановления о применении мер оперативного реагирования.
Так, от работы временно отстранили девять сотрудников столовой, у которых отсутствовали медицинские осмотры и гигиеническое обучение.
Также запрещена деятельность по производству пищевой продукции. Проверяющие установили, что для организации питания детей использовались продукты, запрещенные санитарными требованиями, в том числе растительно-жировой спред, сырный продукт, молоко и яйца домашнего происхождения, а также фруктовые соки.
Выявлены проблемы в корпусах и пищеблоке
Кроме того, приостановлена работа спальных корпусов №2 и №3 из-за неработающих водонагревателей в умывальных для мытья ног детей. В корпусе №4 не функционировала моечная раковина, также был выявлен затор в канализационной системе.
Работу пищеблока также приостановили. Во время проверки выяснилось, что один из водонагревателей не работал, мощности второго оказалось недостаточно. Кроме того, отсутствовала централизованная подача холодной воды и запас воды в резервуаре.
Проверяющие также установили, что уличные санитарно-дворовые установки находились в неудовлетворительном санитарном состоянии, а умывальные раковины не функционировали из-за отсутствия воды и затора в канализации.
Предпринимателя оштрафовали
Помимо нарушений, ставших основанием для применения мер оперативного реагирования, специалисты выявили и другие нарушения санитарных правил.
По итогам проверки на индивидуального предпринимателя наложен административный штраф в размере 346 тысяч тенге. Также выдано санитарное предписание об устранении всех выявленных нарушений.
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