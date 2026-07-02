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Более 13 тысяч укусов и 24 случая энцефалита: что происходит в Казахстане

— Сегодня, 09:57
Изображение для новости: Более 13 тысяч укусов и 24 случая энцефалита: что происходит в Казахстане

pixabay.com


В Казахстане продолжаются сезонные мероприятия по профилактике заболеваний, передающихся через укусы клещей. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в регионах, где существует риск распространения клещевого энцефалита, медицинские организации работают в режиме повышенной готовности.

Специалисты проводят акарицидную обработку территорий, продолжают вакцинацию людей из групп риска, обеспечили медицинские учреждения запасом иммуноглобулина и ведут постоянный санитарно-эпидемиологический контроль.

Более 90% пострадавших получили экстренную профилактику

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились более 13 тысяч человек. Более 90% из них получили экстренную профилактику клещевого энцефалита.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Сархат Бейсенова отметила, что летом традиционно возрастает риск природно-очаговых инфекций. В связи с этим Минздрав заранее усилил эпидемиологический надзор, обеспечил медучреждения необходимым количеством иммуноглобулина, продолжает иммунизацию людей из групп риска и обработку территорий в эндемичных районах.

Где сохраняется риск заражения

К территориям, где регистрируются природные очаги клещевого энцефалита, относятся Алматы и прилегающие районы, Алматинская, Восточно-Казахстанская области, область Жетысу, Кокпектинский район области Абай, Сандыктауский район Акмолинской области и Айыртауский район Северо-Казахстанской области.

По данным Министерства здравоохранения, ежегодно в Казахстане выявляют от 24 до 48 случаев клещевого энцефалита. В текущем сезоне лабораторно подтверждены 24 случая заболевания, что соответствует средним многолетним показателям.



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