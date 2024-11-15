В Костанае отремонтируют более 22 километров дорог: что уже сделали и где продолжаются работы





В Костанае продолжается дорожный сезон. В этом году средний ремонт запланирован на 49 участках общей протяженностью 22,3 километра. Кроме того, в городе реализуется один проект по реконструкции дороги.

Проспект Абая отремонтировали по гарантии

Одним из гарантийных объектов остается проспект Абая. После проверки Национального центра качества подрядная организация за собственный счет устранила выявленную колейность на площади около 16,5 тысячи квадратных метров.

Напомним, капитальный средний ремонт шестикилометрового участка проспекта Абая проводился в 2023 году. Тогда на работы было направлено 1,3 миллиарда тенге.

По словам главного специалиста отдела ЖКХ акимата Костаная Чингиса Омарова, гарантийный срок на объект составляет пять лет.

После его окончания дорога в течение двух лет будет находиться на содержании, после чего специалисты примут решение о необходимости нового ремонта или дальнейшего текущего содержания.

На улице Карбышева работы выполнены на треть

В этом году в перечень объектов среднего ремонта вошла и улица Карбышева на участке от проспекта Абая до улицы Уральской, где водители неоднократно жаловались на глубокую колейность.

На сегодняшний день подрядчик выполнил около 30–35 процентов работ.

Проект предусматривает замену асфальтобетонного покрытия на щебеночно-мастичный асфальтобетон, замену бордюрного камня, частичный ремонт тротуаров, а также устройство и замену водопропускных труб.

Продолжается реконструкция Наримановской

Параллельно в Костанае продолжается реконструкция улицы Наримановской на участке от проспекта Абая до улицы Алтынсарина. Здесь проезжую часть расширяют до 14 метров.

Также работы ведутся на улице Каирбекова, где завершается ремонт двух участков — от улицы Гоголя до проспекта Тәуелсіздік и от улицы Лермонтова до улицы Кубеева.

Уже завершен ремонт улицы Волынова на участке от проспекта Абая до улицы Гашека, а также улицы Быковского.

Новую дорогу на Быковского проверят эксперты

Вместе с тем к качеству покрытия на улице Быковского у специалистов возникли вопросы. По предварительной оценке, на отдельных участках может наблюдаться избыток битума.

Сейчас Национальный центр качества проводит лабораторные исследования.

Если экспертиза подтвердит нарушение технологии, подрядная организация будет обязана устранить недостатки за собственный счет.

По данным отдела ЖКХ, сейчас дорожные работы идут в соответствии с графиком. Завершить все объекты подрядчики должны до 1 октября.

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