«Женские» операции для мужчин: в РК раскрыли схему хищения миллионов





В Мангистауской области расследуют уголовное дело по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования. В незаконной схеме подозревают руководство двух частных медицинских центров.

Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу, речь идет о клиниках «ИБН СИНА» и «SOFIE MED GROUP».

По данным следствия, должностные лица при оформлении медицинских услуг пациентам с мужским диагнозом «варикоцеле» указывали код дорогостоящей высокотехнологичной операции, которая предназначена для женщин — эндоваскулярной эмболизации сосудов органов малого таза и маточных артерий.

По версии следствия, таким образом более 200 пациентам необоснованно были выставлены дорогостоящие медицинские услуги, из-за чего стоимость лечения увеличивалась почти в десять раз.

Кроме того, в 19 случаях пациенты сообщили, что вообще не обращались в указанные медицинские учреждения.

По предварительным данным, ущерб Фонду социального медицинского страхования превысил 221 миллион тенге.

Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

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