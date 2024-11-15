Историческая амнистия: в Казахстане простят 1 миллион штрафов и освободят тысячи осужденных





В Министерстве внутренних дел Казахстана разъяснили порядок применения закона об уголовной и административной амнистии, подписанного Президентом в связи с принятием новой Конституции.

В ведомстве подчеркнули, что амнистия является актом гуманизма и распространяется только на лиц, совершивших уголовные и административные правонарушения, не представляющие серьезной общественной опасности и не связанные с посягательством на жизнь, общественную безопасность и другие охраняемые законом интересы.

Кто подпадает под амнистию

От уголовной ответственности и наказания в основном будут освобождены лица, совершившие уголовные проступки, преступления небольшой тяжести, а также отдельные категории граждан, осужденных за преступления средней тяжести при условии отсутствия ущерба либо его полного возмещения.

Для части осужденных предусмотрено сокращение неотбытой части наказания. При этом будут учитываться тяжесть совершенного преступления, возмещение причиненного вреда и поведение осужденного.

По предварительным данным, возможность начать новую жизнь получат более 16,5 тысячи человек, среди которых около 2,9 тысячи женщин, в том числе беременные и воспитывающие несовершеннолетних детей.

Кого амнистия не коснется

В МВД подчеркнули, что амнистия не распространяется на лиц, осужденных за коррупционные, террористические и экстремистские преступления, преступления против половой неприкосновенности, в том числе несовершеннолетних, пытки, преступления, совершенные в составе организованных преступных групп, а также при рецидиве и опасном рецидиве.

Под действие закона также не подпадают осужденные к пожизненному лишению свободы и лица, осужденные заочно.

Что предусматривает административная амнистия

Впервые в истории независимого Казахстана проводится административная амнистия. Она предусматривает освобождение от уплаты штрафов, назначенных по более чем 260 статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Только по линии органов внутренних дел под амнистию подпадут около 1 миллиона штрафов на сумму свыше 17 миллиардов тенге.

При этом амнистия не распространяется на грубые нарушения, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков, управление транспортом в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу, а также другие нарушения, повлекшие лишение водительских прав, и повторные административные правонарушения.

Как будет применяться амнистия

В МВД сообщили, что административная амнистия будет применяться автоматически через государственные информационные системы. Обращаться в государственные органы гражданам не потребуется.

В ведомстве также напомнили, что амнистия носит разовый характер. Если человек после ее применения вновь совершит правонарушение, ответственность наступит на общих основаниях.

В Казахстане ужесточили правила для электросамокатов: что изменилось с 1 июля С 1 июля в Казахстане вступили в силу новые требования к использованию прокатных электросамокатов. Изменения...

«Женские» операции для мужчин: в РК раскрыли схему хищения миллионов В Мангистауской области расследуют уголовное дело по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования. В...