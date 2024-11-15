В Казахстане ужесточили правила для электросамокатов: что изменилось с 1 июля





С 1 июля в Казахстане вступили в силу новые требования к использованию прокатных электросамокатов. Изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и предусматривают новые обязанности как для пользователей, так и для кикшеринговых компаний.

Пользоваться электросамокатами смогут только совершеннолетние

Как сообщили в Департаменте полиции Костанайской области, теперь арендовать электросамокат смогут только граждане, достигшие 18-летнего возраста.

Кроме того, пользователь должен иметь водительское удостоверение любой категории. Проверять возраст и наличие водительских прав сервисы проката будут автоматически через электронные системы.

При отсутствии водительского удостоверения или страхового полиса система не позволит пользователю двигаться по проезжей части.

Также введена административная ответственность за использование электросамоката без средств защиты и без страхового полиса.

Скорость ограничат автоматически

Полицейские напомнили, что передвигаться на электросамокатах необходимо по велосипедным дорожкам и полосам, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части, обочине, тротуару или пешеходной дорожке.

При этом в местах массового скопления людей скорость электросамокатов будет ограничиваться автоматически.

Возле школ, больниц и других социальных объектов она не должна превышать 15 километров в час , а на тротуарах, в парках и пешеходных зонах максимальная скорость составит 6 километров в час.

Появятся специальные номера

Согласно новым требованиям, все прокатные электросамокаты должны получить специальные идентификационные номера.

Как пояснили в полиции, это будут не государственные регистрационные знаки, а номера, которые будут присваивать сами кикшеринговые компании. При этом они должны быть читаемыми для автоматических комплексов фиксации нарушений и иметь светоотражающие элементы.

Это позволит отслеживать местоположение самокатов и фиксировать превышение скорости.

Что еще запрещено

Пользователям запрещается перевозить пассажиров и грузы, пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись, а также ездить по дороге в темное время суток без светоотражающих элементов.

В свою очередь кикшеринговые компании обязаны следить за техническим состоянием электросамокатов, контролировать скорость и местоположение транспорта, предотвращать хаотичную парковку, вести учет самокатов и передавать необходимую информацию в органы внутренних дел.

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